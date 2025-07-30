Павел Василенко

Пресс-служба Металлиста 1925 сообщила, что новым президентом клуба стал Богдан Бойко, который ранее занимал должность главы наблюдательного совета. А на его место соответственно перешел Владимир Носов, уже экс-президент харьковчан.

Такое решение было принято в среду, 30 июля, на традиционных Общих собраниях участников.

В заявлении говорится, что Носов теперь сосредоточится на стратегическом развитии клуба. Он продолжит участвовать в определении вектора движения Металлиста 1925, принятии ключевых решений и формировании долгосрочной стратегии.

Свои полномочия по операционному управлению клубом Носов передал новому президенту Бойко в связи с расширением своей деятельности, в частности как почетного консула Украины в Испании.

Носов и Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами Металлиста 1925 в 2023 году.

По итогам прошлого сезона команда вернулась в УПЛ и стартует в новой кампании 4 августа домашним матчем против Оболони.