Президент Кудривки Роман Солодаренко прокомментировал информацию о якобы запрете для клуба на регистрацию новых футболистов.

Как только откроется трансферное окно, как только появится возможность регистрировать футболистов - проблем с регистрацией в Кудривке вообще никаких не будет. Все, что там пишут, разгоняют - история только для лайков.

Сейчас большое количество футболистов будет на просмотре в Турции, уже присоединяются, подъезжают туда ребята. Будем сообщать о подписании новых футболистов, двух уже подписали. Кисиль из ЛНЗ и из Александрии игрок, – сообщил Солодаренко в интервью ua.tribuna.com.