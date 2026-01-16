Президент Полтавы Сергей Иващенко подвел итоги первой части сезона.

Перед началом сезона задача для команды ставилась одна – закрепиться в УПЛ. Возможно, сейчас мы не выполнили эту задачу, но мы дали возможность всем ребятам, которые боролись за путевку в элиту украинского футбола, проявить себя. Как это получилось – не мне говорить. Это лучше всего показывает результат первого круга. Игра с Кривбассом и Колосом и, конечно, победа над столичным Динамо – это самые позитивные моменты первого круга.

Разочарований было достаточно. Но, повторюсь, мы дали всем возможность себя показать. Для многих футболистов победа на стадионе имени Лобановского над Динамо, наверное, соизмерима с тем, как если бы какой-то из украинских топ-клубов одержал победу в Лиге чемпионов. Мы попробовали пойти таким путем, что-то получалось, что-то нет. Поэтому нужно вносить изменения и двигаться дальше.

Игра с Динамо важна, и мы смогли взять три очка. Но ребята получили премиальные в обычном объеме. Я им сказал: останетесь в УПЛ – получите дополнительные вознаграждения. С точки зрения турнирной борьбы для нас были важнее следующие игры – с Эпицентром и Рухом, так как эти команды располагаются рядом в турнирной таблице и являются конкурентами в борьбе за сохранение прописки.

К сожалению, возможно, эйфория от победы над Динамо перекрыла те моменты, когда нужно было готовиться серьезнее к более важным играм. Мы в них проиграли и потеряли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами за сохранение места в Премьер-лиге, – сказал Иващенко в интервью Sport Arena.