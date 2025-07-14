По сообщению авторитетного трансферного эксперта Фабрицио Романо, Альваро Каррерас завершил переход из лиссабонской Бенфики в мадридский Реал. Официальное объявление о трансфере ожидается в течение дня.

23-летний испанский крайний защитник провел впечатляющий прошлый сезон, участвуя в 52 матчах во всех турнирах. В этих играх он отличился 4 голами и 5 результативными передачами, демонстрируя хороший атакующий потенциал для защитника.

Сумма сделки может достигать 50 миллионов евро, которые будут выплачиваться частями. Это значительно превышает его оценочную стоимость в 35 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Каррерас станет важным приобретением для Реала, где сможет конкурировать за место основного левого защитника.

Также, Реал может приобрести Алексиса МакАлистера из Ливерпуля за 100 млн евро.