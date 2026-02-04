Президент Реал Фармы Николай Лиховидов рассказал, что команда оказалась в крайне сложной кадровой ситуации после того, как с 1 сентября 2025 года мужчинам до 23 лет разрешили выезжать за границу. По его словам, клуб фактически потерял около 70% состава.

Как такового отпуска, полноценного, так его у игроков Реал Фарма и не было. Да, мы провели два матча на Зимний Кубок Одесщины, против ДЮФК Черноморца (2:2) и Аркадии (2:1), и стоит сказать, что уровень соревнования достаточно высокий, как и коллективов. Например, есть такая команда То4ка, так в её составе есть четыре игрока с опытом игры в УПЛ. Разве это не солидно, как для регионального соревнования? В Пальмире тоже хватает очень качественных игроков, поэтому игры с такими коллективами являются хорошей подготовкой к весенней части сезона.

Что касается отсутствия отпуска, то, понимаете, у нас такая ситуация в команде, что большинство ребят к Реал Фарма пришли по ходу сезона, они элементарно не наигрались. Нет от чего отдыхать, они хотят играть. Летом мы набрали команду, сделали ставку на молодёжь, на футболистов до 25 лет максимум, но потом, с 1 сентября 2025 года, правительство нашей страны ребятам до 23 лет разрешило выезжать за пределы Украины и 70 процентов состава мы потеряли – рванули ребята в Европу. Почти каждую неделю мы теряли по игроку. Отсюда и такие результаты у Реал Фарма...

Мы сейчас фактически создаём новую команду. По завершении первой части сезона у нас осталось всего 12 футболистов. А о причинах неудачных результатов я вам уже сказал – невозможно показывать результат, когда из команды чуть ли не каждую неделю кто-то уходил из игроков, иногда ведущих... В прошлом сезоне у нас было две победы, ныне имеем две ничьи. Кстати, я в сезоне 2024/25 забил два гола, а в текущем ни одного, то может в этом и причина, – заявил Лиховидов в интервью «Украинского футбола».