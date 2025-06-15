Павел Василенко

Менеджер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтверждает, что они назначат Дженнаро Гаттузо новым тренером национальной команды.

«Мы работали, теперь ждем окончательных деталей. Президент и Федерация имели довольно насыщенные дни, полные разных моментов. Я думаю, в конце дня мы приняли лучшее решение», – сказал Буффон RAI Sport.

Первым кандидатом был Клаудио Раньери, но он уже взял на себя обязательства стать специальным советником Ромы и объявил о своем уходе с тренерского поста.

Хотя среди кандидатов были Стефано Пиоли, Даниеле Де Росси и Фабио Каннаваро, быстро стало очевидно, что фаворитом является Гаттузо.

Состоялись встречи с Буффоном, а затем с президентом FIGC Габриеле Гравиной для обсуждения деталей контракта.

«Мы стараемся в первую очередь подталкивать себя, но самое главное – избегать позорных выступлений, недостойных Италии», – добавил Буффон.

Сборная Италии ближайшие матчи в отборе чемпионата мира 2026 года сыграет против Эстонии 5 сентября, а затем против Израиля 8 сентября.