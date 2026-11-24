Сергей Разумовский

Французский нападающий Пьер Мунгенге установил историческое достижение киевского Динамо. В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги против Оболони (4:2) форвард забил свой дебютный гол за столичную команду и стал самым молодым легионером в истории клуба, который отличился в чемпионате Украины.

Мунгенге вышел на поле в поединке 22 ноября 2026 года и забил в возрасте 18 лет и 325 дней. Французский футболист отличился на 16-й минуте встречи, удачно сыграв на добивании после удара Шолы Огунданы. Этот гол позволил Динамо увеличить преимущество над Оболонью до двух мячей – 2:0. В итоге киевляне одержали победу со счетом 4:2.

Благодаря этому результативному эпизоду Мунгенге превзошел предыдущий клубный рекорд среди иностранных футболистов. До француза самым молодым легионером Динамо, которому удавалось забить в чемпионате Украины, был бразилец Дуду. Его достижение оставалось непревзойденным на протяжении 15 лет.

Кроме того, Пьер стал первым футболистом 2008 года рождения, который забил в чемпионате Украины. Также нападающий вошел в десятку самых молодых голеадоров киевского клуба за всю историю его выступлений в национальном чемпионате.

Мунгенге является воспитанником французского ПариСен-Жермен. До Динамо нападник приєднався влітку 2026 року, а офіційно його перехід відбувся 1 липня на правах вільного агента. Контракт французького форварда зі столичним клубом розрахований до 30 червня 2029 року.