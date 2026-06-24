Денис Седашов

Киевское Динамо объявило о трансфере нападающего Пьера Мунгенге. 18-летний французский футболист подписал с украинским клубом контракт на три сезона, который вступит в силу 1 июля.

Мунгенге находился в системе ПСЖ с 2021 года, а его действующий контракт с парижанами завершается 30 июня 2026 года.

В сезоне 2025/26 форвард выступал за команду ПСЖ U-19. В ее составе он провел 34 матча во всех турнирах, забил 21 гол и помог команде выиграть молодежный чемпионат и Кубок Франции. Также на его счету 9 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

В мае 2026 года Мунгенге дебютировал за первую команду ПСЖ, отыграв 15 минут в матче чемпионата Франции против Лорьяна (2:2).

Суркис не смог убедить игрока на проблемную позицию – переговоры с Динамо заморожены.