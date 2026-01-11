Сергей Разумовский

Арсенал привлек к сотрудничеству датского специалиста по стандартам Томаса Гроннмарка. Об этом сообщает The Times.

Его профиль довольно узкий и в то же время ценный для топ-уровня. Гроннмарк специализируется на вбрасываниях аутов и на том, как превращать их из «формальности» в инструмент контроля игры – либо для надежного сохранения владения мячом, либо для быстрого запуска атаки через заготовленные варианты движения и расположения игроков.

У датчанина солидное резюме работы консультантом: ранее он помогал Брентфорду, дортмундской Боруссии, Аяксу, Мидтьюлланну, Униону и японскому ДЖЕФ Юнайтед, а также входил в тренерский штаб чемпионского Ливерпуля. На этом фоне появление Гроннмарка в орбите Арсенала логично вписывается в общую тенденцию клуба – максимально детализировать работу над «мелочами», которые решают матчи на дистанции сезона.

Важно, что у лондонцев уже есть сильное направление работы со стандартами: в этом сезоне Арсенал является самой результативной командой АПЛ из стандартных положений, и это связывают с работой тренера Николя Жовера. Дополнительный акцент именно на аутах выглядит как способ еще больше усилить уже эффективную систему. На данный момент команда Микеля Артеты идет первой в АПЛ и первой в Лиге чемпионов.

