Мартинелли публично извинился перед Брэдли за поведение в матче Арсенала и Ливерпуля.
Конфликт исчерпан
1 день назад
Габриэл Мартинелли / Фото - Арсенал Лондон
Вингер Арсенала Габриэль Мартинелли извинился перед защитником Ливерпуля Конором Брэдли за неспортивное поведение в матче 21-го тура АПЛ.
Мартинелли пытался вытолкнуть за пределы поля игрока Ливерпуля, который лежал на газоне после полученной травмы.
Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Хочу сказать, что глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего выздоровления, - написал Мартинелли в Instagram.