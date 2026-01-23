Сергей Разумовский

Определен список претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Испании по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги. В список номинантов попал и украинский форвард Жироны Владислав Ванат, который провел очень результативный отрезок в первом месяце года.

Конкуренцию украинцу в борьбе за награду составят Александр Сьорлот из Атлетико Мадрид, Гонсалу Гедеш из Реал Сосьедад, Ведат Мурики из Мальорки и Маркос Алонсо из Сельты. Все пятеро, по версии организаторов, больше всего повлияли на результаты своих команд в январских турах.

Ванат обратил на себя особое внимание благодаря высокой результативности: в январе он забил четыре мяча в трех матчах Ла Лиги. В общем итоге сезона нападающий имеет 19 сыгранных поединков за Жирону, 8 голов и одну результативную передачу, продолжая оставаться одним из ключевых игроков атакующей линии команды. Отдать свой голос можно по официальной ссылке.

Напомним, в Жироне станет на одного украинца больше.