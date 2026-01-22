Форвард молодежной сборной Украины U-21 Александр Пищур продолжит карьеру в испанской Ла Лиге. О переходе 20-летнего нападающего сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонский клуб успешно договорился с венгерским Дьором о трансфере перспективного футболиста. Сумма сделки составит около одного миллиона евро.

Пищур является воспитанником черниговской Десны, а также выступал за украинский Мункач. После начала полномасштабной войны в феврале 2022 года он перебрался в Венгрию, где защищал цвета Кишварды, Академии Пушкаша и Дьёрмота.

Летом 2025 года Александр подписал контракт с Дьёром и за это время успел провести 20 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. В составе молодежной сборной Украины U-21 Пищур-младший сыграл два поединка.

В новой команде форвард станет четвертым украинским футболистом. Ранее за каталонский клуб уже выступают голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат.