Павел Василенко

Плохие погодные условия создали проблемы для Реала: самолету мадридского клуба пришлось долго кружить из-за сильного шторма в Ньюарке и Нью-Йорке.

Самолет не мог приземлиться более двух часов. Реал даже попросил отменить пресс-конференцию тренера Хаби Алонсо. ФИФА приложила все усилия, чтобы помочь мадридскому клубу, и самолет смог приземлиться как можно быстрее.

Незадолго до 5:00 утра по центральноевропейскому времени именно с испанским грандом приземлился в Нью-Йорке, где сегодня вечером они встретятся с ПСЖ в полуфинале Клубного чемпионата мира. Матч пройдет на стадионе «MetLife Stadium» в Ист-Ратефорде, а победитель сыграет в финале с Челси.

ПСЖ прибыл в Нью-Йорк рано утром и вчера провел тренировку в Ратгерском университете.