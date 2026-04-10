Сергей Разумовский

Полтавская Ворскла официально сообщила о возвращении Владимира Чеснакова в клубную структуру. Один из самых известных футболистов в истории полтавского клуба отныне займет должность спортивного директора.

Во Ворскле назвали это решение символическим, подчеркнув, что «сердце клуба снова на своем месте». Чеснаков, который является настоящей легендой для полтавских болельщиков, без колебаний принял предложение генерального директора клуба Максима Гаруса и начинает новый этап в своей карьере — уже в административной роли.

Для Ворсклы это назначение имеет особое значение, ведь Чеснаков олицетворяет преданность клубу и его ценности. Всю свою профессиональную карьеру он провел именно в Полтаве, защищая цвета Ворсклы с 2007 по 2024 год. За это время он провел 416 матчей и забил 17 голов, став одним из рекордсменов клуба по количеству сыгранных матчей.

Одним из главных достижений Чеснакова в футболке Ворсклы стала победа в Кубке Украины в 2009 году. Кроме того, в его активе 25 матчей и два забитых мяча за молодежную сборную Украины U-21.

До возвращения в Ворсклу Владимир Чеснаков работал исполнительным директором Ассоциации футбола Полтавщины. Теперь он вновь присоединяется к родному клубу, но уже в новом статусе, имея возможность влиять на его развитие не на поле, а за его пределами.

