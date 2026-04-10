Полтава может провести свой следующий домашний матч УПЛ непосредственно в Полтаве, а не в Кропивницком, где команда ранее принимала соперников на стадионе Зирка. Об этом сообщил журналист УПЛ ТВ Сергей Владиченко.

По имеющейся информации, команда уже перешла на тренировки на натуральном газоне и начала заниматься в Полтаве. Ранее сделать это не позволяли погодные условия, однако теперь ситуация изменилась, что открывает возможность для возвращения в родной город хотя бы на матчи чемпионата.

Речь идет о следующем домашнем поединке Полтавы, который запланирован на 2 мая. В этой встрече команда Павла Матвийченко должна сыграть против Кривбасса. В настоящее время существует вероятность, что именно этот матч пройдет в Полтаве, если все организационные и технические условия будут выполнены.

На данный момент Полтава занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, поэтому для команды любое преимущество, включая фактор родного поля, может иметь важное значение в борьбе за улучшение положения.

Ранее Полтава не смогла договориться с Ворсклой, относительно проведения матчей на местном стадионе им. Бутовского. Но после проблем с законом почетного президента ворсклян Константина Жеваго клуб находится в сложном финансовом положении.

Ранее Ворскла получила новый трансферный бан от ФИФА.