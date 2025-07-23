Журналист Владимир Зверов подвел итоги первого матча Динамо в 2 квалификационном раунде Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс (0:3).

То, что мы увидели в матче против мальтийской команды, на мой взгляд, это продолжение сборов было для Динамо, потому что чувствовалось, что команда всё равно ещё играет под нагрузками. Чувствуется, что это та команда, которую можно обойти на очень низкой передаче под горочку, так что тут не надо разгоняться.

Это всего лишь мальтийский соперник во втором квалификационном раунде. И, ну, говорить о том, что Динамо несётся, пока что рано. Счёт 3:0 - он просто как показатель большой разницы класса между одними и другими, - сказал Зверев.