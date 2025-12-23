Сергей Разумовский

Клуб Аль-Иттифак из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересовался итальянским нападающим Марио Балотелли. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира, отмечая, что представители команды намерены убедить форварда принять их предложение.

По данным источника, Балотелли предлагают контракт, рассчитанный до 2028 года. 35-летний футболист в начале июля 2025 года покинул Дженоа и в настоящее время находится в статусе свободного агента, поэтому может присоединиться к новому клубу без трансферной компенсации.

В прошлом сезоне Марио выходил на поле в 6 матчах. В общей сложности провел лишь 56 минут, и за это время получил две желтые карточки.

Ранее Балотелли выступал даже на уровне пятого дивизиона после ухода из Дженоа украинца Руслана Малиновского.