Павел Василенко

Марио Балотелли по-прежнему остаётся без клуба, однако теперь принял решение, которое может изменить ситуацию в ближайшее время.

Трудно поверить, но уже шесть лет подряд итальянец меняет клубы почти каждый сезон. С 2019 года он успел поиграть за Брешию, Монцу, Сьон, дважды Адану Демирспор и Дженоа. После завершения контракта с генуэзским клубом 35-летний форвард снова оказался в статусе свободного агента, а поиски нового работодателя оказались непростыми.

В последнее время Балотелли получал преимущественно экзотические предложения. Интерес к нему проявляли итальянский клуб Павия и эмиратский Палм Сити.

Как сообщил журналист Николо Скира, форвард планирует дождаться января, чтобы увидеть, появятся ли новые варианты продолжения карьеры. После этого он примет окончательное решение. Тем временем Балотелли готовится неожиданно начать тренировки с клубом пятого дивизиона – Карпенедоло.

Такое решение должно помочь ему поддерживать форму и быть готовым к возможным медицинским обследованиям. Однако, никаких официальных матчей за клуб пятой лиги он проводить не будет.

За свою карьеру Балотелли уже успел поиграть за Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Ниццу и Марсель.

Сейчас Transfermarkt оценивает нападающего в 400 тысяч евро.