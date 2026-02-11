Сергей Разумовский

Мадридский Реал обнародовал официальную позицию относительно дальнейшей судьбы проекта Суперлиги после переговоров с УЕФА. В клубе сообщили, что в последние месяцы проходили консультации между УЕФА, Ассоциацией европейских клубов и Реалом, и по итогам этих контактов стороны пришли к принципиальному взаимопониманию, которое, по их словам, должно принести пользу всему европейскому клубному футболу.

В заявлении Реала подчеркивается, что базовой идеей достигнутого соглашения является сохранение принципа спортивных заслуг. То есть ключевым фактором участия клубов в соревнованиях должен оставаться результат, показанный на поле, а не статус или исторический вес бренда. Кроме этого, отдельный акцент сделан на долгосрочной финансовой и организационной устойчивости клубов, что в контексте современной экономики футбола остается одним из самых болезненных вопросов для многих команд в Европе.

Еще один важный пункт, который подчеркнули мадридцы, касается болельщиков. Реал заявляет о намерении улучшать фанатский опыт с помощью использования новых технологий — речь идет как о качестве трансляций и доступности контента, так и об общей цифровой взаимодействии клубов с аудиторией.

Также в заявлении отмечено, что достигнутое принципиальное соглашение должно стать основой для урегулирования юридических споров, возникших из-за истории с Суперлигой. В Реале уточняют: как только стороны заключат финальное, окончательное соглашение, это создаст возможность закрыть соответствующие судебные и правовые претензии между участниками конфликта.

Напомним, ранее стало известно о выходе Барселоны из проекта Суперлиги, что стало еще одним сигналом о значительной смене конфигурации и его перспектив.