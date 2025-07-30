В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо уверенно обыграло мальтийский Хамрун (3:0). Благодаря этой победе команда Александра Шовковского оформила выход в следующий этап.

После финального свистка своими впечатлениями поделился вратарь бело-синих Руслан Нещерет. Он отметил радость от уверенного результата и подчеркнул, что тренер просил сохранить концентрацию на протяжении всей игры, независимо от счета.

«Скажу так – на Мальте была высокая влажность и очень высокая температура. Тот газон, который там был – мы катались по нему. Здесь, в Польше, газон был замечательный. Все хорошо сделали, было приятно на нем играть. Благодарен агрономам.

Из положительного – то, о чем нас просил Александр Владимирович Шовковский. Он просил, чтобы мы быстрее двигали мяч, не давали загонять нас в какие-то простые ситуации и завершали каждую атаку ударом. Можно сказать, что это у нас получалось – счет на табло это доказал», – сказал Нещерет для FootballHub.