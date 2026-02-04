Сергей Разумовский

Колумбийский вингер Анхель Торрес ярко заявил о себе в Кубке Турции, оформив дубль за Эюпспор уже в первом тайме матча третьего раунда против Генчлербирлиги. Два гола 25-летнего легионера позволили его команде выровнять ситуацию до перерыва — соперники ушли на отдых при счете 2:2. Во второй половине встречи счет больше не изменялся, так что поединок завершился боевой ничьей.

Несмотря на то, что Торрес сейчас выступает в Турции, его контракт по-прежнему принадлежит Динамо. К Эюпспору футболист присоединился 15 января — стороны договорились об аренде до конца текущего сезона. Для киевлян это шанс дать игроку регулярную практику, а для самого вингера — возможность перезапустить карьеру и вернуть уверенность через результативные действия.

До кубкового матча с Генчлербирлиги Торрес успел сыграть за Эюпспор лишь в двух поединках: суммарно провел на поле 31 минуту и не отличился голами или ассистами. Поэтому дубль 4 февраля стал для него важным моментом — как с точки зрения адаптации в новой команде, так и как сигнал, что он постепенно набирает форму и может быть полезным в большем объеме игрового времени.

В Украину колумбиец переехал в мае 2025 года на правах свободного агента. Однако в Динамо ему так и не удалось стать стабильным игроком старта. Этому помешали частые травмы, а также ограниченное доверие со стороны главного тренера Александра Шовковского.

В итоге игровая практика Торреса в киевском клубе была минимальной. В УПЛ он провел лишь один тайм в матче против Эпицентра, который завершился победой 4:1, а также сыграл десять минут в ноябрьском поединке Лиги конференций против боснийского Зриньски, где Динамо выиграло 6:0.

Действующий контракт Анхеля Торреса с Динамо рассчитан до июня 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.

Кубок Турции, третий тур

Генчлербирлиги – Эюпспор 2:2

Голы: Варешанович, 12, Кемалоглу, 24 (пен.) – Торрес, 34, 44

Эюпспор набрал четыре очка в группе B и потерял почти все шансы выйти в плей-офф. Украинский полузащитник команды Тарас Степаненко не попал даже в заявку.