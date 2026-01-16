«Динамо» официально отправило легионера в аренду
Анхель Торрес перешел на правах аренды в Эйюпспор
около 4 часов назад
Вингер киевского Динамо Анхель Торрес сменил клубную прописку и продолжит выступления в чемпионате Турции. Футболист уже был официально представлен как игрок Эйюпспора.
«Добро пожаловать в Эюпспор, Анхель Торрес! Наш клуб подписал аренду с вингером Анхелем Торресом из киевского Динамо до конца сезона. Мы приветствуем нашего новичка Анхеля Торреса и желаем ему успешного сезона в нашей фиолетово-желтой футболке», – говорится в обращении турецкого клуба.
В этом сезоне Торрес провел только два матча в составе киевлян, не отметившись голами или результативными передачами. За Эйюпспор также играет бывший капитан донецкого Шахтера Тарас Степаненко.
