Сергей Разумовский

Киевское Динамо ярко завершило общий этап Лиги конференций. В Люблине в матче шестого тура киевляне уверенно переиграли армянский Ноа со счетом 2:0. Победу бело-синим обеспечили голы Владислава Кабаева и Матвея Пономаренко, которые сняли вопрос о исходе встречи и позволили команде спокойно довести игру до финального свистка.

Впрочем, без неприятных новостей не обошлось. Защитник Динамо Александр Тымчик не смог доиграть матч из-за травмы, полученной в самом начале поединка. 28-летний украинец получил повреждение уже на 5-й минуте. Медики оперативно вмешались и оказали игроку помощь, однако продолжить встречу Тымчик не смог: на 6-й минуте он покинул поле, держась за заднюю поверхность бедра, и больше на газон не вернулся.

Тренерскому штабу пришлось оперативно вносить коррективы: на 8-й минуте была проведена вынужденная замена, и вместо Тымчика на поле вышел Александр Караваев. Для самого Тымчика матч против Ноа стал 15-м в составе Динамо в сезоне-2025/26 – в этих поединках он результативными действиями пока не отличался. Характер травмы и сроки восстановления на данный момент не разглашаются.

