Сергей Разумовский

Молодежная сборная Украины провела второй товарищеский матч в рамках июньского сбора и потерпела разгромное поражение от команды Японии U-21. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу японской молодежки.

Начало матча сложилось для украинской команды крайне неудачно. Уже на первой минуте Япония открыла счет: Нвадикэ воспользовался ошибками в обороне соперника и вывел свою команду вперед. Такой быстрый пропущенный мяч заметно повлиял на ход игры.

Уже через несколько минут ситуация для команды Унаи Мельгосы стала еще сложнее. На восьмой минуте украинская оборона снова не справилась с атакой японцев. Умеки получил пространство для индивидуального прохода, обыграл двух оппонентов и точно пробил по воротам, удвоив преимущество Японии.

После двух быстрых голов японская сборная чувствовала себя на поле значительно увереннее. Хозяева контролировали темп игры, действовали агрессивнее в поединках и лучше использовали свободные зоны. Украинская молодежка пыталась отвечать атаками, однако ей не хватало остроты в завершающей фазе и согласованности около чужой штрафной.

Во втором тайме Япония продолжила действовать организованно и не позволила украинцам вернуться в игру. На 61-й минуте Нвадикэ забил свой второй мяч в матче, оформил дубль и установил окончательный счет встречи — 3:0. После этого преимущество японской команды стало разгромным, а шансов на спасение у сборной Украины фактически не осталось.

Команда имела трудности как в защите, так и в атаке, а эмоциональные эпизоды не помогли изменить ход поединка. В частности, Федор оказался в ситуации, после которой арбитр имел основания показать ему красную карточку, однако ограничился более мягким решением.

Это поражение продолжило неудачную серию молодежной сборной Украины. В последних восьми матчах команда одержала лишь одну победу — в марте над Венгрией со счетом 2:1. За этот период украинцы пять раз проиграли и еще дважды сыграли вничью.

Контрольный матч

Япония U-21 – Украина U-21 3:0

Голы: Нвадикэ, 1, 61, Умеки, 8

Украина: Крапивцов, Крупский, Кисиль (Холод, 41), Захарченко, Коробов (Корнийчук, 65), Федор (Шевченко, 80), Кревсун (Варфоломеев, 46), Пастух, Маткевич (Сидун, 46), Царенко, Пищур.

Япония (стартовый состав): Пизано, Учебриан, Цучия, Йокояма, Косуги, Нагано, Огуру, Симамото, Умеки, Фуруя, Исиватари.

Видео: MEGOGO

В первом товарищеском матче июньского сбора команда Унаи Мельгосы также уступила. Тогда украинская молодежка проиграла США со счетом 1:3.