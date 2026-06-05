Сергей Разумовский

Молодежная сборная Украины потерпела поражение от США в первом июньском товарищеском матче. Команда Унаи Мельгосы уступила американцам со счетом 1:3.

Главный тренер украинской молодежки использовал экспериментальный состав. Из игроков, которых можно считать стабильно основными, в стартовом составе были разве что Крупский и Кревсун.

Несмотря на это, именно Украина открыла счет в матче. На 19-й минуте отличился вингер сборной Украины U-21 Артем Гусол. Для 20-летнего полузащитника этот гол стал дебютным в составе молодежной национальной команды. В целом Гусол проводил свой шестой матч за Украину U-21.

Однако преимущество сине-желтых продержалось недолго. Сборная США U-21 еще до перерыва не только сравняла счет, но и вышла вперед. На 28-й минуте забил Бреннан, а на 43-й Даунс сделал счет 2:1 в пользу американцев.

После перерыва США увеличили преимущество. На 57-й минуте третий мяч в ворота Украины забил Кэмпбелл. Мельгоса попытался повлиять на игру заменами и выпустил лидеров команды, однако это не помогло сине-желтым изменить ход поединка.

Второй товарищеский матч в рамках июньского сбора молодежная сборная Украины проведет 8 июня против Японии. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч (U-21)

Украина – США 1:3

Голы: Гусол, 19 – Бреннан, 28, Даунс, 43, Кэмпбелл, 57

Украина (первый тайм): Попович, Корнийчук, Виливальд, Холод, Крупский, Варфоломеев, Кревсун, Шевченко, Видыщ, Гусол, Сидун.

Украина (второй тайм): Попович, Коробов, Кисиль, Гусев, Маткевич, Тютеров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.

США (стартовый состав): Фери, Бейкер-Вайтинг, Норрис, Крейг, Райнес, Кэмпбелл, Даунс, Хаброун, Бреннан, Миллер, Хопкинс. Тренер: Расселл Пейн.