Протеже Реброва потеряет работу в системе сборных Украины
У молодежной команды будет новый тренер
около 3 часов назад
Унаи Мельгоса / Фото - УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса покинет свою должность, сообщает «ТаТоТаке».
Контракт испанского специалиста продлен не будет.
Источник утверждает, что новым тренером команды U-21 должен стать Дмитрий Михайленко, получив повышение в системе сборных.
Мельгоса работает с молодежкой с 2023 года. Под его руководством сине-желтые квалифицировались на финальный турнир Евро-2025.
