Сергей Разумовский

После официального назначения Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины продолжается формирование его тренерского штаба. По информации «ТаТоТаке», в понедельник после пресс-конференции в Доме футбола итальянский специалист вместе с представителями УАФ определился еще с двумя специалистами, которые будут работать с национальной командой во время ближайшего сбора.

Сообщается, что за подготовку вратарей будет отвечать Рустам Худжамов. Бывший голкипер уже имеет опыт работы в тренерском штабе сборной Украины, так как выполнял аналогичные обязанности во времена Сергея Реброва. Худжамов хорошо знаком со многими футболистами национальной команды, а также обладает значительным авторитетом среди украинских вратарей.

Кроме этого, в штаб Мальдеры присоединится специалист по физической подготовке Иван Баштовый. 38-летний тренер ранее работал в структуре Шахтера, а также входил в штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

На данный момент речь идет о работе специалистов на первом сборе после назначения нового главного тренера. Одновременно окончательное решение о постоянном составе тренерского штаба Андреа Мальдера планирует принять уже после завершения ближайшего сбора сборной Украины.

