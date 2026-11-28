ПСЖ без Ильи Забарного обыграл Лорьян
Победу парижанам принесли голы Майюлю и Дембеле
Фото: ПСЖ
Парижский ПСЖ победил Лорьян в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Хозяева владели инициативой на протяжении всего матча и открыли счет в первом тайме усилиями Сенни Майюлю. После перерыва преимущество парижан удвоил Усман Дембеле. Лорьян мог сократить отставание, но Ибраима Бальде не реализовал пенальти.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч в запасе.
Лига 1. 12-й тур
ПСЖ – Лорьян – 2:0
Голы: Майюлю, 32, Дембеле, 67
На 85-й минуте Бальде (Л) не реализовал пенальти
Видео MEGOGO
В следующем туре 4 декабря ПСЖ на выезде сыграет с Тулузой, а Лорьян 5 декабря встретится со Страсбуром.
Промокод XSPORT на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026
Поделиться