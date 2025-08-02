ПСЖ активно занимается поиском нового клуба для российского голкипера Матвея Сафонова. По информации французского ресурса Paristeam.fr, столичный клуб уже предложил трансфер турецкому Галатасараю.

Стамбульская команда действительно рассматривает возможность приглашения Сафонова, однако пока что не спешит с окончательным решением. Главным приоритетом для турков остается вратарь Манчестер Сити Эдерсон. В случае неудачи в переговорах с бразильцем, в Галатасарае готовы вернуться к варианту с россиянином.

Причиной, по которой парижане стремятся избавиться от Сафонова, стали их переговоры с Борнмутом по поводу украинского защитника Ильи Забарного. Зимой Забарный отказался от перехода в ПСЖ именно из-за присутствия российского футболиста в составе. Сейчас клуб стремится устранить это препятствие, чтобы ускорить потенциальную сделку, которая может стоить французам значительную сумму.

Ранее сообщалось, что ПСЖ закрыл трансфер Ильи Забарного.