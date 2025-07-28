Турецкий Галатасарай сделал официальное предложение вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. Как сообщает Foot Mercato, гранд имеет большие амбиции и стремится подписывать звездных игроков.

Стамбульские львы хотят воспользоваться проблемами в переговорах между футболистом и ПСЖ. Стороны не могут прийти к согласию из-за финансовых разногласий по условиям нового контракта. Текущее соглашение Доннаруммы с французским клубом действительно до лета 2026 года.

По данным Transfermarkt, стоимость итальянского вратаря оценивается в 40 миллионов евро.

Также, на Доннарумму претендуют Манчестер Сити и Бавария.