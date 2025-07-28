Европейский клуб сделал конкретное предложение Доннарумме
Вратарь близок к трансферу из ПСЖ
около 12 часов назад
Джанлуиджи Доннарумма / фото - Getty
Турецкий Галатасарай сделал официальное предложение вратарю сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. Как сообщает Foot Mercato, гранд имеет большие амбиции и стремится подписывать звездных игроков.
Стамбульские львы хотят воспользоваться проблемами в переговорах между футболистом и ПСЖ. Стороны не могут прийти к согласию из-за финансовых разногласий по условиям нового контракта. Текущее соглашение Доннаруммы с французским клубом действительно до лета 2026 года.
По данным Transfermarkt, стоимость итальянского вратаря оценивается в 40 миллионов евро.
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