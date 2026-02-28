ПСЖ пытается продолжить борьбу за титул чемпиона Лиги 1 и едет в гости к Гавру, который демонстрирует сильную форму на своем поле.

Форма команд и новости перед матчем

Гавр под руководством Дидье Дигара прервал серию из двух побед подряд (обе 2:1 — над Страсбуром и Тулузой), проиграв дома Нанту 0:2. Лишь один удар в створ в том матче стал главной проблемой для тренера. Команда стремится одержать 200-ю победу в истории клуба в элитном дивизионе именно дома. Последняя серия дома – три победы в четырех матчах лиги (1 ничья), что равно количеству побед в предыдущих 20 домашних играх вместе взятых (6 ничьих, 11 поражений).

ПСЖ сохраняет лидерство в Лиге 1 с отрывом в два очка от Ланса. В середине недели парижане прошли Монако 5:4 по сумме в Лиге чемпионов и вышли в 1/8 финала. Команда Луиса Энрике не проигрывает в трех последних матчах (2 победы, 1 ничья) после поражения от Ренна 1:3 на выезде в чемпионате. Если парижане проиграют, это станет первой серией из двух подряд выездных поражений в лиге с января 2023 года. В то же время ПСЖ имеет лучший выездной показатель в чемпионате – 23 очка (7 побед, 2 ничьих, 3 поражения).

История противостояний

Гавр проиграл 9 из 10 последних матчей Лиги 1 против ПСЖ (1 ничья), включая последние три с общим счетом 9:2 в пользу парижан.

Горячая статистика и тренды

Гавр забил лишь один гол в первые 15 минут в Лиге 1 этого сезона.

В 8 из 12 домашних матчей Гавра в чемпионате забивали обе команды.

В трех из четырех последних матчей ПСЖ в лиге забивали ровно два гола в первом тайме.

ПСЖ забивал в обоих таймах в рекордных 14 матчах Лиги 1 этого сезона.

Ключевые игроки и потери

Софьян Буфаль отдал две голевые передачи в последних двух домашних матчах Гавра в лиге, а также два ассиста в пяти предыдущих очных встречах против ПСЖ. Ли Кан Ин участвовал в трех голах в последних четырех матчах против Гавра (2 гола + 1 ассист); все 14 его результативных матчей за парижан заканчивались победой команды.

У Гавра дисквалифицирован защитник Аруна Санганте. У ПСЖ травмирован Фабиан Руис, под вопросом участие Усмана Дембеле.

Прогноз

ПСЖ имеет преимущество в классе и может доминировать, поэтому ставка на победу гостей с тоталом более 3,5 гола выглядит перспективной.

