Французский журналист Пьер Менес поделился мнением о перспективах Ильи Забарного в ПСЖ. По его словам, украинский защитник вряд ли станет прямой заменой капитану команды Маркиньосу, если бразилец решит покинуть парижский клуб.

«Луис Энрике, возможно, постепенно готовит Маркиньоса к уходу. В любом случае, ему не хватает ритма, и это проблема. Было бы хорошо, если бы он играл немного чаще в течение ближайших недель, чтобы вернуть себе энергию и агрессивность. Если же уход Маркиньоса всё-таки состоится, то точно не Забарный займет его место», - сказал Менес в эфире своего YouTube-канала.

Действующий контракт 31-летнего Маркиньоса с ПСЖ рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Забарный проигрывает конкуренцию Маркиньосу в ПСЖ.