Павел Василенко

Защитник Борнмута Илья Забарный станет игроком ПСЖ. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, парижский клуб сделал важный шаг к трансферу украинца. В ближайшее время стороны согласуют детали перехода, после чего Забарный присоединится к ПСЖ.

Ожидается, что сумма трансфера составит около 60 миллионов евро, а контракт будет подписан на пять лет.

Забарный в прошлом сезоне провел 39 матчей за Борнмут во всех турнирах, оформив один ассист.

Transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 42 миллиона евро.