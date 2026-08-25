Сергей Разумовский

Итальянский вратарь Микеле Ди Грегорио продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 29-летний голкипер покинул Ювентус и присоединился к Борнмуту. О завершении перехода сообщила пресс-служба английского клуба.

Борнмут арендовал футболиста на один сезон. Соглашение также предусматривает право выкупа вратаря после завершения арендного периода. Точные финансовые условия трансфера официально не разглашаются, однако ранее сообщалось, что сумма возможного выкупа может составлять около 14 миллионов евро.

Ди Грегорио присоединился к Ювентусу летом прошлого года. Туринский клуб выкупил вратаря у Монцы за 14,3 миллиона евро после арендного периода и окончательно закрепил за собой права на футболиста.

В прошлом сезоне итальянец был основным голкипером Ювентуса. Он провел 37 матчей во всех турнирах, пропустил 36 голов и 16 раз завершал поединки без пропущенных мячей.

В то же время после ухода Ди Грегорио Ювентус может активнее работать над поиском нового вратаря. Ранее сообщалось, что туринский клуб заинтересован в голкипере Бенфики и сборной Украины Анатолии Трубине.