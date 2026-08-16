Павел Василенко

Туринский Ювентус продолжает рассматривать возможность подписания украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина. Итальянский клуб уже знает финансовые требования португальской стороны, но пока не готов согласиться с запрашиваемой суммой.

По информации инсайдера Экрема Конура, Бенфика хочет получить за голкипера сборной Украины 30 миллионов евро. В Турине считают такие требования завышенными, однако полностью отказываться от переговоров по трансферу Трубина не планируют.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел за Бенфику два матча, в которых пропустил два гола и один раз сохранил ворота на «ноль».

Контракт Трубина с лиссабонским клубом действует до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.