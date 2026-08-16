Инсайдер сообщил, сколько Бенфика хочет получить от Ювентуса за трансфер Трубина
Украинец может сменить клуб
Туринский Ювентус продолжает рассматривать возможность подписания украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина. Итальянский клуб уже знает финансовые требования португальской стороны, но пока не готов согласиться с запрашиваемой суммой.
По информации инсайдера Экрема Конура, Бенфика хочет получить за голкипера сборной Украины 30 миллионов евро. В Турине считают такие требования завышенными, однако полностью отказываться от переговоров по трансферу Трубина не планируют.
В текущем сезоне 25-летний украинец провел за Бенфику два матча, в которых пропустил два гола и один раз сохранил ворота на «ноль».
Контракт Трубина с лиссабонским клубом действует до 30 июня 2028 года, а Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.