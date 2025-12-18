Жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги принесла две сенсационные пары: действующий обладатель трофея Ньюкасл сыграет с Манчестер Сити, а Челси ожидает победителя матча Арсенал - Кристал Пэлас, который состоится во вторник, 23 декабря.

МС обеспечил себе место в полуфинале, победив Брентфорд (2:0), и теперь ждет захватывающей встречи с командой Эдди Хау, которая драматично обыграла Фулхэм (2:1).

Челси на пути к полуфиналу оказался сильнее Кардиффа (3:1).

Полуфиналы Кубка английской лиги будут состоять из двух матчей, которые пройдут 12 января и 2 февраля 2026 года.