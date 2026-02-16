Ярослав Ракицкий опубликовал в Instagram обращение к болельщикам Черноморца, в котором поблагодарил одесситов за поддержку и время, проведенное вместе.

Хочу обратиться к очень крутым болельщикам одесского Черноморца и искренне поблагодарить за время вместе. Одесса – это город стал для меня гораздо большим, чем просто этап в карьере. Я по-настоящему влюбился в Одессу – в ее людей, в характер, в ту особую атмосферу и ваше тепло.

Спасибо, друзья-болельщики. Ваша поддержка была со мной всегда. Вы живете клубом, и это вдохновляет. Играть для вас – большая честь. Футбол – это движение вперед. Иногда жизнь ведет другими дорогами, но все, что мы пережили вместе, останется в сердце. Я благодарен Черноморцу за доверие, за команду, за эмоции. Спасибо, Одесса!

Желаю клубу только одного – уверенно двигаться вперед и вернуться в высшую лигу. Я искренне верю, что Черноморец этого заслуживает. Одесса, люблю и скучаю. До новых встреч!