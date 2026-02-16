Ракицкий официально покинул Черноморец
Одесский клуб сообщил о прекращении сотрудничества без взаимных претензий
24 минуты назад
Черноморец официально объявил о завершении сотрудничества с центральным защитником Ярославом Ракицким. Соответствующая информация появилась в социальных сетях одесского клуба.
В заявлении моряки подчеркнули, что стороны разошлись на позитивной ноте и урегулировали все вопросы.
Моряки благодарят опытного мастера и желают успехов игроку в дальнейшей спортивной карьере. Важно, что стороны прекращают сотрудничество без каких-либо претензий друг к другу. Все вопросы урегулированы, Ярослав и руководители клуба пожали друг другу руки с взаимными пожеланиями новых побед. Однако это уже будет другая история.
Черно-синий период Ярослава Ракицкого, безусловно, оставил свой след в истории нашего клуба. Все видели отношение защитника к игре. Только победа, только радость в глазах наших болельщиков - вот, что имело значение для Ярослава. Он был настоящим примером для менее опытных игроков. Надеемся, что время игры рядом с футболистом, который выступал в Лиге чемпионов и за сборную Украины, было не напрасным для молодых одесских игроков.
Спасибо, Ярослав! И до встречи на футбольных полях Украины! — говорится в заявлении Черноморца.
Напомним, Ракицкий присоединился к одесской команде в марте 2025 года. С тех пор защитник провел 26 официальных матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Поделиться