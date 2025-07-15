Клаудио Раньери, который недавно завершил работу на должности главного тренера Ромы, отреагировал на неудачу команды в борьбе за место в Лиге чемпионов. В сезоне 2024/2025 римляне заняли 5-е место в Серии А, что дает право выступать только в Лиге Европы.

Я не жалею, что мы не попали в Лигу чемпионов, - передает слова 73-летнего специалиста Football Italia. - Не хочу быть как лиса, которая не может достать виноград, а потом говорит, что он горький. Возможно, так даже лучше. Сейчас мы не готовы к противостоянию со всеми этими суперклубами в ЛЧ. Надеюсь, через несколько лет мы выйдем на их уровень.

Раньери во второй раз возглавлял Рому с ноября 2024 года до конца сезона. Ранее итальянский тренер уже работал с клубом в 2009-2011 годах и весной 2019 года. Сейчас он остается в структуре клуба на руководящей должности.