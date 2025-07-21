Тер Штеген пропустит предсезонное турне "Барселоны" в Японии.
На фоне слухов о трансфере
около 1 часа назад
Марк-Андре тер Стеген / Фото - Getty Images
Вратарь Барселоны и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген из-за проблем со спиной не сможет принять участие в предсезонном туре чемпиона Испании, сообщает Mundo Deportivo.
33-летнему футболисту нужно решить, делать ли операцию из-за проблем со спиной, которые мешали ему тренироваться в начале предсезонки. Период восстановления составит 4 месяца.
Отъезд тер Штегена позволит Барсе зарегистрировать приобретенного в Эспаньоле Жоана Гарсию.
Тер Штеген попал в трудное положение. Он даже не тренировался с остальной командой Барселоны.