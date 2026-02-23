Сергей Разумовский

Полиция Великобритании и специальное подразделение по вопросам футбола UKFPU начали расследование серии случаев онлайн-расизма, которые произошли после матчей прошлых выходных. Об этом сообщает BBC. Правоохранители получили сразу четыре отдельных сообщения о расистских оскорблениях в адрес футболистов и заявили, что уже запустили несколько параллельных проверок, чтобы установить личностей, стоящих за такими действиями.

В частности, речь идет о полузащитнике Бернли Ханнибале Межбри и центральном защитнике Челси Весле Фофане. После очного матча команд в рамках 27-го тура АПЛ оба игрока, по информации источника, получили в Instagram сообщения расистского характера. Инциденты снова подняли тему безопасности спортсменов в социальных сетях и ответственности за язык ненависти, который все чаще распространяется именно онлайн.

Еще два случая были зафиксированы в воскресенье, 22 февраля. Расистских оскорблений в соцсетях подверглись нападающий Вулверхэмптона Толу Арокодаре и вингер Сандерленда Ромейн Мандл. Таким образом, речь идет не об одиночном эпизоде, а сразу о нескольких атаках на игроков из разных клубов, что и стало основанием для активных действий со стороны профильного полицейского подразделения.

В UKFPU подтвердили, что после получения четырех заявлений об онлайн-расизме было начато ряд расследований. Руководитель UKFPU Марк Робертс выступил с жесткой позицией, подчеркнув, что расизма не должно быть ни в интернете, ни в реальной жизни. Он подчеркнул: каждый, кто считает, что может безнаказанно прятаться за клавиатурой, должен «хорошенько подумать», а само подразделение осуждает такое поведение и сделает все возможное, чтобы идентифицировать виновных и привлечь их к ответственности.

Отдельно BBC добавляет, что похожий случай расследуют и в Шотландии. Полиция Шотландии сообщила о начале собственной проверки после того, как игроки Рейнджерс Эммануэль Фернандес и Джеяди Гассама опубликовали скриншоты сообщений с расистскими высказываниями. Это произошло после матча 28-го тура чемпионата Шотландии против Ливингстона, который завершился ничьей 2:2.

Таким образом, британские и шотландские правоохранительные органы параллельно реагируют на несколько случаев языка ненависти в отношении футболистов в соцсетях, подчеркивая, что онлайн-пространство не является «зоной без правил», а за подобные действия можно понести реальную ответственность.

