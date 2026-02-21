Челси в компенсированное время упустил победу над Бернли, Астон Вилла спаслась в матче с Лидсом
Лондонская команда играла в меньшинстве
В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимал Бернли. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед в дебюте игры – отличился Жоао Педро. На 72-й минуте Челси остался в меньшинстве после удаления Весли Фофаны, а в компенсированное время Бернли сравнял счет.
В параллельном поединке Астон Вилла дома расписала мировую с Лидсом – 1:1.
Челси занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. Астон Вилла идет третьей с 51 баллом.
АПЛ, 27-й тур
Челси – Бернли – 1:1
Голы: Жоао Педро, 4 – Флемминг, 90+3.
Астон Вилла – Лидс – 1:1
Голы: Абрахам, 88 – Штах, 31.