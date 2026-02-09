Сергей Разумовский

Во время итоговой пресс-конференции президента УАФ Андрея Шевченко финансовый блок отчета представила директор по финансам ассоциации Наталья Осколок. Она озвучила ключевые цифры по поступлениям, расходам и остаткам средств, с которыми УАФ работала в течение года.

Согласно опубликованным данным, на начало 2025 года остатки УАФ составляли 7,7 млн евро. В то же время к концу года этот показатель сократился до 3,9 млн евро. В ассоциации объяснили такую динамику тем, что общие расходы превысили доходы: 19,3 млн евро расходов против 15,5 млн евро поступлений.

При этом было подчеркнуто, что еще в начале 2024 года финансовая «подушка» УАФ была минимальной — всего 0,4 млн евро. В течение 2024-го ассоциации удалось нарастить остатки на 7,3 млн евро, что и позволило войти в 2025 год с показателем 7,7 млн.

Отдельно финансовый директор детализировала структуру доходов в 2025 году. Среди основных источников поступлений назвали финансирование от международных организаций: от ФИФА УАФ получила 2,1 млн евро, от УЕФА — 8 млн. Также в отчете упомянули целевые поступления и социальные проекты (0,1 млн евро), поддержку от Министерства молодежи и спорта Украины (0,8 млн), а также средства от трансферов, направленные на развитие детско-юношеского футбола (0,9 млн). Дополнительные 3,6 млн евро были отнесены к категории Прочие поступления.

Кроме сугубо евровых показателей, в УАФ заявили, что смогли привлечь 170 млн гривен дополнительного финансирования благодаря запуску новых проектов. Также прозвучала информация об усилении поддержки детско-юношеского направления: по подсчетам ассоциации, финансирование ДЮФ выросло на 72%.

Что касается структуры расходов, в отчете отдельными статьями указали финансирование сборных и административных нужд. На нужды национальной сборной Украины было направлено 3,4 млн евро. Еще 6,8 млн евро пошло на другие сборные команды. Содержание Дома футбола и персонала, по приведенным данным, обошлось в 3,7 млн евро, а на арбитров и их обучение УАФ потратила 3,2 млн евро.