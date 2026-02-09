Сергей Разумовский

В Доме футбола на понедельник, 9 февраля, запланирована пресс-конференция президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Мероприятие будет посвящено подведению итогов второго года работы обновленной управленческой команды УАФ, а также ключевым результатам и направлениям, над которыми ассоциация работала в течение этого периода.

Во время общения с журналистами предусмотрена сессия вопросов и ответов. Таким образом, представители медиа смогут задать руководителю УАФ свои вопросы.

В ассоциации уточнили, что начало пресс-конференции запланировано на 12:00. Мероприятие будет проводиться в формате с прямой трансляцией, чтобы за ним могли следить болельщики и все, кто интересуется развитием украинского футбола. Просмотреть пресс-конференцию в прямом эфире можно будет на официальном YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Ранее Шевченко уже кратко подвел итоги двухлетней работы своей команды.