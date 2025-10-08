Павел Василенко

Суд над Гарри Магуайром в Греции перенесен в четвертый раз. Долгожданное слушание должно было начаться в среду утром, и защита игрока Манчестер Юнайтед должна была быть в суде готова очистить его имя, но его снова перенесли на март следующего года.

Существует даже вероятность того, что дело никогда не дойдет до суда, поскольку в Греции действует восьмилетний срок давности, который истекает в августе 2028 года.

Магуайр, который не должен был лично присутствовать на слушании сегодня, был арестован летом 2020 года после драки в ночном клубе и признан виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа полицейского. Звезда Манчестер Юнайтед получил условный срок лишения свободы на 21 месяц, но согласно греческому законодательству этот приговор был автоматически отменен после апелляции.

Повторное рассмотрение дела уже трижды откладывалось – в мае 2023 года из-за отсутствия адвоката Магуайра, затем в феврале 2024 года из-за забастовки греческих адвокатов и снова в марте этого года.

32-летний игрок сейчас проводит время с семьей во время международного перерыва после того, как Томас Тухель не включил его в состав сборной Англии на матчи против Уэльса и Латвии. Магуайр не играл за свою страну уже 13 месяцев.