Павел Василенко

Руководство Манчестер Юнайтед провело переговоры с капитаном Бруну Фернандешем и несколькими другими ключевыми игроками команды, чтобы узнать, что они думают о тренере Рубене Амориме.

После каждого неудачного результата начинаются спекуляции относительно увольнения португальца, который за свои 50 игр у руля «красных дьяволов» в Английской Премьер-лиге еще не добился двух побед подряд.

Появились сообщения, что сами игроки больше не верили, что тактика Аморима сработает. По данным ESPN, все это побудило Омара Бераду и Джейсона Вилкокса поговорить с Фернандешем и футболистами команды.

После встречи у руководителей осталось впечатление, что Аморим все еще имеет поддержку игроков. Эти переговоры не были официальными и не имели целью непосредственно определить будущее португальца, который в ноябре завершит год во главе Манчестер Юнайтед. Согласно некоторым предположениям, одной из причин, почему Аморима еще не уволили, является то, что в первый год его контракта компенсация была бы значительно выше.