Сергей Разумовский

Главный тренер Порту Франческо Фариоли официально продлил контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба «драконов». Стороны согласовали новые условия сотрудничества на ближайшие два с половиной года: соглашение будет действовать до 30 июня 2028 года. Таким шагом Порту фактически закрепляет курс на стабильность и подтверждает доверие к итальянскому специалисту, который быстро дал результат после назначения.

Вместе с новым контрактом произошли и кадровые изменения в штабе первой команды. К тренерскому коллективу присоединился ассистент Фелипе Санчес. Ранее он работал в Реал Сосьедаде на аналогичной должности и уже имел опыт сотрудничества с Фариоли, поэтому его появление в Порту выглядит логичным продолжением сформированной тренерской связки и усилением рабочих процессов в команде.

Фариоли, которому сейчас 36 лет, возглавил португальский гранд летом 2025 года. С тех пор Порту провел 27 официальных матчей, в которых одержал 23 победы, дважды сыграл вничью и потерпел только два поражения. Статистика также говорит в пользу тренера: команда забила 57 голов и пропустила всего 13, демонстрируя баланс между результативностью и надежностью в обороне.

Имя Фариоли ранее фигурировало и в контексте украинского футбола. Летом 2023 года появлялись сообщения, что он может возглавить Шахтер, однако в итоге донецкий клуб назначил Патрика ван Леувена.

На данный момент Порту уверенно лидирует в чемпионате Португалии: после 17 туров команда имеет 49 очков и опережает Спортинг на семь баллов, а Бенфику украинцев Георгия Судакова и Анатолия Труби на десять. В такой турнирной ситуации продление контракта с Фариоли выглядит ожидаемым решением, ведь клуб стремится сохранить темп и довести сезон до трофеев.