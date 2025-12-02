Главный тренер Кривбасса прокомментировал ничью с Шахтером: «Это была особенная игра»
Патрик ван Леувен встретился против своего бывшего клуба
около 10 часов назад
Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен поделился своими эмоциями после матча 14-го тура УПЛ против донецкого Шахтера (2:2) и рассказал, имел ли этот поединок для него особенное значение.
Голландский специалист признался, что не испытывает ностальгии по времени, проведенному в структуре Шахтера, и полностью доволен текущей работой.
«Конечно, это была особая игра, но хочу сказать, что я больше концентрируюсь на том, что мы в предыдущих играх потеряли много зачетных очков. И для меня самое важное, что мы смогли заработать одно очко в этом матче.
Да, у меня была история с Шахтером, счастливая история, но она закончилась, и я доволен, что сейчас работаю в Кривбасе», – цитирует голландского специалиста пресс-служба криворожского клуба.