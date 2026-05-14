Реал Мадрид окончательно потерял шансы на чемпионство после поражения от Барселоны со счетом 0:2, что сделало каталонцев чемпионами Ла Лиги сезона 2025/26. Главный тренер Альваро Арбелоа призвал команду продолжать борьбу, так как мадридцы еще не гарантировали себе второе место.

Перед поражением в Эль Класико Реал имел серию из четырех матчей без поражений в чемпионате, а на «Сантьяго Бернабеу» команда не проигрывает уже четыре встречи подряд.

Соперник мадридцев – Овьедо – досрочно вылетел из Ла Лиги после ничьей с Хетафе и параллельной ничьей Жироны с Райо Вальекано. Команда не выигрывает четыре тура подряд и за три матча до финиша отстает от спасительной зоны на десять очков. В гостях Овьедо выиграл лишь один из 13 последних матчей чемпионата.

В семи последних очных встречах Реал не проигрывал Овьедо, одержав четыре победы и три ничьи, а три из последних четырех матчей завершились сухими победами мадридцев.

Среди интересных статистических фактов – четыре из последних пяти матчей Реала в чемпионате завершались ровно двумя голами, а в четырех последних домашних играх больше мячей забивалось после перерыва. Овьедо в этом сезоне получил больше всего удалений в лиге – десять.

В составе мадридцев отсутствуют травмированные Арда Гюлер, Килиан Мбаппе и Федерико Вальверде. У гостей травмировался Эрик Байи, а Хави Лопес и Кваси Сибо пропустят матч из-за дисквалификации. Среди ключевых игроков стоит отметить Трента Александера-Арнольда и Тьяго Фернандеса.

