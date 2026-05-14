Моуринью одной ногой в Реале, переговоры находятся на финальной стадии
Португальский специалист может вернуться в Мадрид
около 2 часов назад
Жозе Моуриньо / Фото - ESPN
Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуринью близок к возвращению в мадридский Реал. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между сторонами продвигаются хорошо и являются продуктивными.
Необходимо окончательное одобрение от президента мадридского клуба Флорентино Переса, но для этого, вероятно, придется подождать до проведения внеочередных выборов.
Моуринью уже возглавлял «сливочных» с 2010 до 2013 года.
Ранее сообщалось, что Моуринью хочет подписать в Бенфику вингера сборной Украины.
